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Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито готує "збройну провокацію" у "ПМР"Фото: Sergei Gapon/AFP
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ кажуть, що Україна готує "провокацію" в Придністров'ї

Степан Смишляєв
1 год. тому

У Москві стверджують, що ЗСУ і полк "Азов" переодягнуться у російську форму і "інсценують" наступ з Придністров'я, щоб виправдати "вторгнення".

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Міністерство оборони Росії у четвер, 23 лютого, заявило, що Україна нібито готує "збройну провокацію" у сепаратистському регіоні Придністров'я в Молдові. Про це йдеться у повідомленні опублікованому в Telegram російського міністерства.

У Москві стверджують, що готується певне "вторгнення," приводом для якого має стати "інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я", в якому будуть задіяні "українські диверсанти", переодягнуті у форму російських збройних сил. При цьому в РФ не уточнюють, куди саме мають наступати війська під час "інсценування" і не наводять доказів такої інформації.

Росіяни також заявляють, що у "провокації" нібито будуть задіяні підрозділи Збройних сил України, "у тому числі із залученням націоналістичного формування "Азов". Москва неодноразово використовувала полк "Азов", який у РФ вважається терористичною організацією, щоб виправдати вторгнення в Україну.

На момент публікації новини українська сторона не коментувала ці заяви.

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Молдова закликала Росію вивести війська

У грудні минулого року Служба інформації та безпеки Молдови заявила, що Росія планує вторгнення до країни в період між січнем і квітнем. Минулого тижня президентка Молдови Майя Санду заявила, що РФ планує здійснити в країні державний переворот.

Цього тижня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан закликав до демілітаризації Придністров'я і заявив, що оперативну групу російських військ, яка базується там з 1990-х років, необхідно вивести з регіону разом з озброєннями і боєприпасами. У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков "рекомендував молдовським співрозмовникам дуже обережно ставитися до таких заяв".

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Придністров'я - загроза для України й Молдови?

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