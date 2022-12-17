Влада Молдови призупиняє мовлення шести телеканалів
Валерій Сааков | Павло Мильников
2 год. тому
Кишинів пояснив припинення дії ліцензій на мовлення низки телеканалів захистом інформаційного простору. Ці ЗМІ тенденційно висвітлювали події в Молдові та війну в Україні, кажуть в уряді.
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Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови в п'ятницю, 16 грудня, призупинила дію ліцензій шести телеканалів - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova - на час дії надзвичайного стану. Захід набуде чинності з 19 грудня. Рішення ухвалено з метою захисту інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації, пояснив Кишинів.
Ці ЗМІ неодноразово порушували Кодекс про аудіовізуальні послуги, тенденційно висвітлюючи події в самій Молдові, а також події, пов'язані з війною Росії проти України, зазначила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця. Майже через 10 місяців після початку війни в сусідній державі пропаганда в Молдові не припинилася, а, навпаки, посилилася, додала керівниця уряду Молдови.
Президентка Санду підтримала позицію уряду
Президентка Молдови Майя Санду підтримала позицію уряду. Пріоритетом для Кишинева є збереження миру і стабільності в країні, заявила вона. Захист національного інформаційного простору є "важливим кроком для запобігання спробам дестабілізації, затіяним особами, які перебувають під міжнародними санкціями", пояснила глава держави.
Надзвичайний стан у Молдові було запроваджено 24 лютого у зв'язку з початком війни в Україні. Відтоді режим НС неодноразово подовжували.
У червні в Молдові набув чинності закон про інформаційну безпеку, що забороняє новинний та аналітичний контент із країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення, до яких належить Росія.
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