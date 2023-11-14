Наплив нелегалів: Фінляндія може закрити кордон з РФ

Реагуючи на те, що за сприяння російської влади різко збільшився приплив нелегальних мігрантів з РФ, Фінляндія планує кроки у відповідь аж до закриття кордону з Росією.

На кордоні Фінляндії різко зросла кількість нелегальних мігрантів, які прибувають з Росії, тому Гельсінкі готує заходи для врегулювання ситуації, заявив на пресконференції у вівторок, 14 листопада, прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

Серед таких кроків розглядається закриття окремих прикордонних пунктів або навіть усього кордону. "Ми слідкуємо за ситуацією і готові вжити заходів", - наводить слова прем'єра медіакорпорація Yle.

Орпо розповів, що російські митники тепер пропускають та навіть допомагають дістатися до фінського кордону людям без необхідних документів. "З ініціативи прикордонників їх проводжали та довозили до кордону", - зауважив він і наголосив, що до таких дій слід підходити серйозно.

Повторюється ситуація 2015-2016 років

Фінський прем'єр додав, що зараз повторюється ситуація, яка спостерігалася під час попередньої міграційної хвилі до Фінляндії через Росію у 2015-2016 роках. "Тоді було те ж саме, до фінського кордону випускали людей без в'їзних документів, які приїхали просити притулок у нашій країні. У цьому сенсі це виглядає усвідомленим рішенням", - зауважив Орпо.

За даними Прикордонної охорони Фінляндії, якщо з 1 серпня по 12 листопада до країни прибула 91 людина без необхідних документів, то тільки з початку поточного тижня - близько 60. Йдеться про громадян третіх країн, таких як Ірак, Сомалі та Ємен, які проїжджають через РФ транзитом.

Минулого тижня до Фінляндії припинили пропускати велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли на велосипедах на кордон приїздили саме нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон автівки з російською реєстрацією. Тепер єдиний законний спосіб потрапити до країни транспортом з РФ - на автобусі.

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