Німеччина (ФРН)

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Німеччина - держава в Центральній Європі.
Німеччина є парламентською республікою, яка розташована в Центральній Європі. Повна назва - Федеративна Республіка Німеччина. Вона складається з 16 федеративних земель. Столиця - Берлін. Площа ФРН становить понад 357 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 82 мільйона осіб.
На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.