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Німеччина (ФРН)

Німеччина - держава в Центральній Європі.

Німеччина є парламентською республікою, яка розташована в Центральній Європі. Повна назва - Федеративна Республіка Німеччина. Вона складається з 16 федеративних земель. Столиця - Берлін. Площа ФРН становить понад 357 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 82 мільйона осіб.

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000 11.05.2022

ФРН розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000. Вишкіл триватиме не більше 40 днів, і після цього Україні нададуть 12 таких гаубиць.

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.
Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.
Українські біженки в Німеччині заснували оркестр

Українські біженки в Німеччині заснували оркестр 10.05.2022

У Німеччині з'явився оркестр, який заснували біженки з України. Нині він виступатиме у Берлінській філармонії.
Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder 10.05.2022

Rheinmetall має на складах запаси уживаних бойових машин, які можна привести до бойового стану, кажуть у компанії. Крім України, цю техніку бажають мати й інші країни.
Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме

Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме 09.05.2022

Німеччина підтримує Україну без жодних передумов. У тому числі й подальшими постачаннями важкої зброї. Канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до німецького народу зайняв чітку позицію, і це правильно, вважає Сабіне Кінкарц.
Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані? 09.05.2022

Німеччина зобов'язана шанувати і доглядати за радянськими меморіалами і пам'ятниками, розташованими переважно на сході країни. Однак через війну Росії проти України їх доля опинилась під питанням.
Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Українські біженці в Німеччині

Українські біженці в Німеччині 09.05.2022

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.

Фотопроєкт: українки, які втекли від війни до Німеччини

Фотопроєкт: українки, які втекли від війни до Німеччини 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України

Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України 08.05.2022

У телезверненні з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни канцлер ФРН запевнив Україну в тому, що Німеччина й надалі підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором.
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