Фінляндія може повністю закрити кордон з РФ - прем'єр

Вирішити проблему напливу нелегальних мігрантів з РФ до Фінляндії дипломатичними каналами не вдалося, повідомив прем'єр країни. Тому Гельсінкі розглядає додаткові обмеження аж до повного закриття кордону з Росією.

Вирішити проблему напливу нелегальних мігрантів з території Росії через дипломатичні канали не вдалося, тому в уряду Фінляндії є "висока готовність" запровадити подальші обмеження аж до закриття всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з РФ, заявив у понеділок, 20 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"У нас готуються додаткові заходи. Ці рішення мають бути ретельно підготовлені та пропорційні (ситуації - Ред.)", - наводить слова прем'єра фінська медіакорпорація Yle.

Він також зауважив, що російська влада певний час пропускала людей без належних документів, тож "є ознаки, що ця діяльність має організований характер".

РФ провела "бесіду" з послом Фінляндії

Своєю чергою міністерство закордонних справ Росії у понеділок повідомило, що провело "бесіду" з послом Фінляндії у РФ Аннті Хелантерею і заявило протест через закриття Гельсінкі чотирьох з дев'яти пунктів пропуску на кордоні з Росією до 18 лютого 2024 року.

В Москві назвали "провокаційними" твердження Фінляндії, що припинення роботи цих КПП було необхідне через штучно організований РФ наплив мігрантів. В російському МЗС також поскаржилися, що це рішення "порушує права та інтереси десятків тисяч громадян наших країн", і вказали на відсутність попередніх консультацій.

Крім того, коментуючи інформацію про можливе повне закриття кордону, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко висловив думку, що таке рішення "явно суперечитиме національним інтересам Фінляндії", цитує "Интерфакс".

Він додав, що будь-які можливі заходи у відповідь "насамперед співвідноситимуться з національними інтересами" Росії.

Росіяни "виштовхують" нелегалів через кордон

Напередодні начальник фінського КПП "Вартіус" Йоуко Кіннунен повідомив, що на пропускному пункті споруджують тимчасові загородження для захисту від напливу мігрантів з РФ. Для допомоги прикордонникам туди спрямували збройні сили країни.

Кіннунен також розповів, що принаймні деякі прохачі притулку, які прибували на КПП, були "виштовхнуті через кордон" росіянами проти своєї волі. За його словами, мігранти поводилися агресивно щодо російських прикордонників, коли їх "виштовхували від російського прикордонного поста у бік Фінляндії", а потім - зачиняли за ними ворота, щоб унеможливити повернення в РФ.

Позаминулого тижня Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли саме так приїздили нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.