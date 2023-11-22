Фінляндія залишить лише один пункт пропуску на кордоні з РФ

Внаслідок напливу біженців з РФ уряд Фінляндії вирішив закрити всі прикордонні переходи на східному кордоні з Росією. Працюватиме лише найпівнічніший пункт Раджа-Йосеппі.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити всі пункти пропуску на східній частині кордону з Росією через нинішню ситуацію з напливом мігрантів з російського боку. Таким чином відкритим залишатиметься лише КПП Раджа-Йосеппі в Інарі, котрий є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії. Про це повідомили прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо й міністерка внутрішніх справ північноєвропейської країни Марі Рантанен, повідомляє фінська національна телерадіомовна компанія Yle.

Закриття КПП планують провести опівночі 24 листопада. Планується, що вони будуть закритими до 23 грудня 2023 року.

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Обробка заяв про надання притулку, поданих на східному кордоні, також буде централізовано здійснюватися у КПП Раджа-Йосеппі. "Наше головне завдання - забезпечити безпеку фінського народу", - сказав Орпо на пресконференції, якого цитує фінський мовник.

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Орпо: Розв'язати проблему дипломатичними каналами не вдалося

Нагадаємо, 20 листопада прем'єр Петтері Орпо заявив, що проблему напливу нелегальних мігрантів з території Росії не вдалося розв'язати дипломатичними каналами, тож в уряду Фінляндії є "висока готовність" запровадити подальші обмеження аж до закриття всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з РФ. Тоді ж він анонсував підготовку додаткових заходів.

Тоді заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, коментуючи інформацію про можливе повне закриття кордону владою Фінляндії, висловив думку, що таке рішення "явно суперечитиме національним інтересам Фінляндії".

Як повідомлялося, раніше в листопаді Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли саме так приїздили нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.

18 листопада Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року, а наступного дня фінські військові прибули на кордон з Росією , де почалося зведення тимчасових огорож.

Днями аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звинуватили Росію у веденні гібридної війни проти Фінляндії з метою штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.