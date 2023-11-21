ISW: Росія веде гібридну війну проти Фінляндії

Влада Росії використовує на російсько-фінському кордоні вже випробувану нею тактику ведення гібридної війни за допомогою мігрантів. Одна з цілей - розхитати ситуацію в країнах НАТО, вважають аналітики ISW.

Росія вдається до тактики ведення гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні. Такий висновок містить оприлюднений у ніч на вівторок, 21 листопада, щоденний аналітичний огляд американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, нинішня тактика гібридної війни на російсько-фінському кордоні схожа на ситуацію на польському кордоні в 2021 році, коли Росія та Білорусь цілеспрямовано створили міграційну кризу. Цілком імовірно, що нинішні російські дії аналогічно спрямовані на дестабілізацію Північноатлантичного альянсу (НАТО), припускають автори огляду.

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Приміром, наприкінці 2021 року Кремль скористався створеною за його прямої участі кризою для того, щоб брехливо звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі. Тоді у РФ неодноразово заявляли, що вживатимуть будь-які заходи у відповідь, які вважатимуть за необхідне, для забезпечення власної безпеки. Тож експерти ISW переконані, що нинішня спроба створення міграційної кризи у Фінляндії - один із кроків задля дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Гельсінкі теж звинувачував Москву в створенні міграційного тиску

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив владу РФ у сприянні спробам нелегальних мігрантів потрапити в цю північноєвропейську країну. Згодом у МВС Фінляндії повідомили про наміри посилити безпеку на кордоні у відповідь на зростання міграційного тиску з боку РФ. 18 листопада Фінляндія закрила чотири з дев'яти пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року, а наступного дня фінські військові прибули на кордон з Росією і почали зведення тимчасових огорож.

20 листопада Петтері Орпо заявив, що уряд у Гельсінкі не виключає закриття всього кордону з Росією. Солідарність із рішенням "про обмеження перетину східного кордону" ЄС висловив глава Євроради Шарль Мішель. "Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", - написав він у соцмережі Х.