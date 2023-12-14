Фінляндія знову закриває кордон з Росією

Пункти пропуску на кордоні з РФ, які тільки сьогодні відкрили, через кілька годин фінська влада вирішила знову закрити - через відновлення припливу мігрантів.

Уряд Фінляндії знову закриває контрольно-пропускні пункти (КПП) "Ваалімаа" та "Ніірала" на кордоні з Росією, повідомила в четвер, 14 грудня, міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен.

"Східний кордон буде закрито завтра (15 грудня. - Ред.) о 20:00, і закриття триватиме до середини січня", - заявила вона.

Ці КПП відкрили лише кількома годинами раніше. Але як тільки вони відновили роботу, туди знову почали прибувати мігранти.

За словами Рантанен, така ситуація на кордоні загрожує національній безпеці Фінляндії. "Зрозуміло, що явище нелегальної імміграції сталося через вплив іноземної держави і пов'язане також зі злочинністю", - наголосила міністерка.

Міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра заявила, що після відкриття двох КПП практично одразу почалося "підштовхування та заохочення людей до звернення по притулок", також не уточнивши, хто саме "підштовхував і заохочував".

Раніше фінська влада звинувачувала публічно Росію, мотивуючи рішення про закриття кордону.

Фінляндія почала закривати КПП на кордоні з РФ з середини листопада. 30 листопада закрили всі дев'ять пропускних пунктів. Але сьогодні вирішили відкрити "Ваалімаа" на кордоні з Ленінградською областю РФ і "Ніірала" на кордоні з Карелією.