Фіни повністю закривають кордон з РФ і знесуть консульство

Останній КПП на кордоні Фінляндії з Росією закриється в ніч на 30 листопада. На місці колишнього генконсульства РФ у Турку збудують дитячий садок.

Фінляндія повністю закриє кордон з Росією через занепокоєння щодо напливу мігрантів з третіх країн, заявив на пресконференції у вівторок, 28 листопада, прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

З 18 листопада у Фінляндії закрили половину контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з РФ, а з 24 листопада відкритим залишався лише один. Цей останній КПП закриється в ніч з середи на четвер, 30 листопада. Рішення діятиме поки що до 13 грудня.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен мотивувала його тим, що це - питання національної безпеки. "Фінляндія є ціллю російської гібридної операції", - пояснила вона.

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У Фінляндії знесуть будівлю колишнього генконсульства РФ

Як повідомляє фінський мовник Yle, у країні також планують знести колишню будівлю генерального консульства РФ у місті Турку.

Міська рада схвалила купівлю цієї будівлі за 1,6 мільйона євро. Депутати погодили можливість знесення будівлі, зведеної в 1974 році, та побудову на її місці нової - швидше за все, дитячого садка.

Уряд Фінляндії вирішив закрити це російське генконсульство в липні - у відповідь на закриття Росією фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

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Фінляндія відгородиться від Росії парканом To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video