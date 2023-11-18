Фінляндія закрила 4 пункти пропуску з 9 на кордоні з Росією
Фінляндія закрила чотири з дев'яти пунктів пропуску на кордоні з Росією - через збільшення потоку мігрантів.
У ніч на суботу, 18 листопада, призупинили свою роботу пункти "Іматра", "Ніірала", "Нуйямаа" та "Ваалімаа" на південно-східній ділянці кордону.
У цьому районі залишається відкритим лише залізничний пункт "Вайніккала", що знаходиться на гілці "Санкт-Петербург - Гельсінкі", повідомила фінська прикордонна служба.
Для розгляду прохань про притулок залишаться відкритими два пункти: "Салла" на кордоні з Мурманською областю РФ і "Вартіус" - на кордоні з Карелією.
Крім того, продовжать роботу пункти "Райя-Йоосеппі" та "Куусамо", а також залізничний "Вайніккала".
Рішення діятиме протягом до 18 лютого 2024 року. Воно пов'язане з різким збільшенням з території Росії потоку нелегальних мігрантів з третіх країн.
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Збільшення кількості мігрантів з РФ
Прем'єр-міністр Петтері Орпо і президент Саулі Нііністьо звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.
"Ми були готові до різного роду зловмисних дій з боку Росії, і тому ця ситуація не стала несподіванкою", - сказав Орпо. Своєю чергою Нііністьо заявив, що, найімовірніше, громадянам третіх країн допомагають в РФ за певну плату.
Минулого тижня Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли саме так приїздили нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.
Фінляндія будує 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією, який має загальну протяжність 1340 кілометрів. Його планують завершити до 2026 року.
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