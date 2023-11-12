Історична угода: Ізраїль вперше продає ЗРК "Праща Давида"
Генеральний директор міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір підписав у неділю, 12 листопада, угоду про продаж Фінляндії системи зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Праща Давида" (David's Sling).
Вартість угоди оцінюється у близько 317 мільйонів євро. Фінляндія, яка навесні вступила в НАТО, стала першою країною, якій Ізраїль погодився продати цей комплекс протиповітряної оборони (ППО).
"Праща Давида є однією з провідних у світі систем для перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники. Система продемонструвала високоефективні можливості під час війни, що триває, у низці складних сценаріїв", - зауважили в міноборони Ізраїлю, назвавши угоду про продаж "історичною".
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Комплекс є спільною розробкою ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems і американської Raytheon, яка також виробляє норвезько-американські ЗРК NASAMS та іншу зброю. Він прийнятий на озброєння Ізраїлем у 2017 році.
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