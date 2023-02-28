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Ділянка кордону між Росією і Фінляндією
Ділянка кордону між Росією і ФінляндієюФото: picture-alliance/WILDLIFE
ПолітикаФінляндія

У Фінляндії почали будувати паркан на кордоні з Росією

Олександр Куницький
1 год. тому

Фінляндія почала роботи зі зведення паркану на кордоні з РФ на трикілометровій випробувальній ділянці, аби з'ясувати чи витримає він навантаження.

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Фінляндія почала будівництво паркану вздовж кордону з Росією. Нині ведуться роботи з очищення території та викорчовування дерев, повідомляє у вівторок, 28 лютого, фінська державна телерадіокомпанія Yle.

До кінця червня планується збудувати трикілометрову ділянку так званого випробувального паркану навколо пункту пропуску біля міста Іматра. Фінська влада хоче перевірити, чи витримає паркан зимові морози, навантаження від снігу або можливий наплив людей зі сходу. Поряд із огорожею буде збудована дорога для руху прикордонних патрулів і ремонтних робіт. Витрати оцінюються у шість мільйонів євро.

Із 2023 по 2025 рік Фінляндія планує збудувати на кордоні з РФ паркан завдовжки близько 70 кілометрів. Відгородити планують прикордонні переходи та прилеглі до них райони. Всього Фінляндія має 1300-кілометровий кордон із Росією. Зараз він захищений насамперед легкими дерев'яними огорожами, які використовуються для того, щоби не блукала худоба.

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Польща та Литва відгороджуються від РФ і Білорусі

Тим часом Польща в листопаді минулого року почала зводити огорожу з колючим дротом уздовж кордону з російським ексклавом - Калінінградською областю. Відповідно до рішення уряду країни, на кордоні завдовжки 210 кілометрів побудують три ряди огороджень з колючим дротом висотою в два з половиною метри та шириною три метри.

В березні Польща почне спорудження ще й  електронної огорожі на кордоні з Калінінградською областю РФ. Її планують обладнати системою датчиків і камер, що дадуть змогу цілодобово стежити за ситуацією незалежно від погодних умов і без необхідності перебувати безпосередньо на лінії кордону. Протяжність становитиме 199 кілометрів, а вартість - 79 мільйонів євро.

Раніше Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю висотою п'ять метрів і довжиною 186 кілометрів, що становить трохи менше половини від загальної протяжності спільного кордону. На її зведення витратили близько 350 мільйонів євро. 

Також стіну на кордоні з Білоруссю звела Литва. Бетонна загорожа з колючим дротом заввишки чотири метри простягається на 550 кілометрів. Кордон між країнами становить 679 кілометрів, але близько 100 з них припадають на річки, озера та болота, тому звести фізичні бар'єри там "технічно неможливо". На момент запуску проєкту його вартість оцінювали в 152 мільйони євро.

Чи сумуватимуть фіни за росіянами?

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