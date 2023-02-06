  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Будівництва на кордоні з Калінінградською областю РФ тимчасового загородження
Будівництва на кордоні з Калінінградською областю РФ тимчасового загородження з колючого дроту (листопад 2022 року)Фото: Monika Sieradzka/DW
ПолітикаПольща

Польща відгородиться електронним парканом від Росії

Валерій Сааков | Даниїл Сотников
2 год. тому

У березні розпочнеться будівництво електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю, повідомили в польській прикордонній службі. Об'єкт обладнають камерами й датчиками.

https://p.dw.com/p/4N8Jx

Польща в березні розпочне спорудження електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю РФ, повідомили в польській прикордонній службі в неділю, 5 лютого. Контракт із компанією TELBUD на суму понад 373 мільйони злотих (79 мільйонів євро) було підписано на початку грудня минулого року.

За словами речниці відомства Анни Михальської, підрядник перебуває в процесі підготовки проєкту, який потім буде подано для затвердження в прикордонну службу. Протяжність огорожі становитиме 199 кілометрів.

Читайте також: Росія перекинула в Калінінградську область винищувачі з ракетами "Кинджал"

Паркан планують обладнати системою датчиків і камер, що дадуть змогу цілодобово стежити за ситуацією незалежно від погодних умов і без необхідності перебувати безпосередньо на лінії кордону, уточнила вона. Алгоритми системи оповіщення будуть налаштовані таким чином, щоб реагувати на спроби перетнути кордон людьми, а не тваринами, уточнили в прикордонній службі.

Ситуація на кордоні Польщі та Росії стабільна

У відомстві назвали ситуацію на кордоні з Росією мирною і стабільною. У 2022 році було зафіксовано 11 випадків незаконного перетину кордону з Калінінградської області до Польщі, повідомив прессекретар Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення Мирослав Александрович. Крім того, було зафіксовано випадки проникнення в прикордонну смугу. Це були заблукалі грибники й туристи, які хотіли сфотографуватися на тлі прикордонної застави.

Читайте також: РФ погрожує Литві наслідками за блокування транзиту

У листопаді міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про початок будівництва на кордоні з Калінінградською областю тимчасового загородження з колючого дроту.

210 км колючого дроту: Польща будує паркан на кордоні з РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Потужний землетрус у Туреччині

Потужний землетрус у Туреччині і Сирії: сотні загиблих

Катастрофи2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Канцлера Шольца погрози Путіна не залякали

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Конфлікти4 лютого 2023 р.
Пресконференція після саміту Україна-ЄС. На фото: очільник Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч)

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Політика3 лютого 2023 р.
Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Політика3 лютого 2023 р.
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
На головну сторінку