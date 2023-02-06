Польща відгородиться електронним парканом від Росії

У березні розпочнеться будівництво електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю, повідомили в польській прикордонній службі. Об'єкт обладнають камерами й датчиками.

Польща в березні розпочне спорудження електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю РФ, повідомили в польській прикордонній службі в неділю, 5 лютого. Контракт із компанією TELBUD на суму понад 373 мільйони злотих (79 мільйонів євро) було підписано на початку грудня минулого року.

За словами речниці відомства Анни Михальської, підрядник перебуває в процесі підготовки проєкту, який потім буде подано для затвердження в прикордонну службу. Протяжність огорожі становитиме 199 кілометрів.

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Паркан планують обладнати системою датчиків і камер, що дадуть змогу цілодобово стежити за ситуацією незалежно від погодних умов і без необхідності перебувати безпосередньо на лінії кордону, уточнила вона. Алгоритми системи оповіщення будуть налаштовані таким чином, щоб реагувати на спроби перетнути кордон людьми, а не тваринами, уточнили в прикордонній службі.

Ситуація на кордоні Польщі та Росії стабільна

У відомстві назвали ситуацію на кордоні з Росією мирною і стабільною. У 2022 році було зафіксовано 11 випадків незаконного перетину кордону з Калінінградської області до Польщі, повідомив прессекретар Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення Мирослав Александрович. Крім того, було зафіксовано випадки проникнення в прикордонну смугу. Це були заблукалі грибники й туристи, які хотіли сфотографуватися на тлі прикордонної застави.

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У листопаді міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про початок будівництва на кордоні з Калінінградською областю тимчасового загородження з колючого дроту.