Фінське міноборони заблокувало росіянам купівлю нерухомості

Угоди з продажу нерухомості трьом росіянам заблокувало міноборони Фінляндії, бо вважає, що купівля об'єктів могла створити загрозу нацбезпеці країни.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило у четвер, 19 жовтня, що заблокувало три угоди з продажу нерухомості в країні громадянам Росії.

Дві угоди мали здійснити приватні особи, а третю - компанія. "Приватні особи та бенефіціари компанії є громадянами РФ", - ідеться у повідомленні.

У міноборони пояснили, що купівля цієї нерухомості "могла перешкоджати організації національної оборони та захисту територіальної цілісності".

Читайте також: У Фінляндії за запитом України затримали командувача бойовиків з РФ

Фінське видання Yle зазначає, що рішення ухвалили на основі закону від 2020 року, згідно з яким покупцям не з Європейського Союзу потрібен для купівлі нерухомості спеціальний дозвіл від міноборони.

На початку жовтня у міністерстві юстиції Фінляндії заявили, що уряд планує полегшити можливість вилучення нерухомості, що належить росіянам. Там назвала ситуацію "патовою", оскільки через обмеження на в'їзд до Фінляндії, що діють через російську агресію проти України, влада "не може офіційно передати сповіщення російським власникам нерухомості".

Yle також зазначало, що російські власники нерухомості "дедалі частіше нехтують своїми зобов'язаннями", тобто не сплачують податки та не оплачують рахунки.

Читайте також: У Фінляндії почали будувати паркан на кордоні з Росією