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Фінляндія ув'язнила командира бойовиків з РФ на запит Києва

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
25 серпня 2023 р.

Затриманий у Фінляндії Ян Петровський з "Русича" воював на Донбасі проти українських військ у 2014-2015 роках. В Україні росіянина звинувачують в участі у терористичній організації та очікують його екстрадиції.

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Поліція Фінляндії
Поліція ФінляндіїФото: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Суд у Фінляндії ухвалив у п'ятницю, 25 серпня, рішення залишити під вартою громадянина Росії Яна Петровського, який у 2014-2015 роках брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України в складні так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", повідомляє фінське видання Yle.

Українські правоохоронці ще в 2016 році заочно повідомили Петровському про підозру за фактом участі у терористичній організації, зауважили в Офісі генерального прокурора України.

Нещодавно його затримали фінські прикордонники, а українські прокурори, аби не допустити депортацію Петровського до РФ, 15 серпня направили до відповідних органів Фінляндії запит про його тимчасовий арешт.

Наразі готуються матеріали, необхідні для екстрадиції росіянина в Україну. 

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Петровський був одним з лідерів групи "Русич". Спочатку він, під позивним "Славян", воював проти українських військ у Луганську, а потім - брав участь у боях за Донецький аеропорт на боці підтримуваних Росією підрозділів.

Розвідка Німеччини відносить "Русич" до екстремістських і неонацистських угруповань та вважає, що група може бути пов'язана з російською приватною військовою компанією "Вагнер". Бойовики з "Русича" брали участь у війні Росії проти України і після початку повномасштабного вторгнення РФ.

З 2004 року Петровський мешкав у Норвегії після того як його мати вийшла заміж за громадянина цієї держави, але підтримував контакти в Росії. У 2017 році норвезька влада позбавила його посвідки на проживання та депортувала.

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Неонацисти воюють за Росію?

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Топтема

Поліція Фінляндії

Фінляндія ув'язнила командира бойовиків з РФ на запит Києва

Конфлікти25 серпня 2023 р.
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