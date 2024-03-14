Європарламент не направлятиме спостерігачів на вибори у РФ

Європарламент підкреслив, що не давав повноважень жодному депутату спостерігати за президентськими виборами в РФ і на окупованих територіях України.

Європейський парламент дистанціювався від депутатів, які можуть вирішити поїхати в Росію як спостерігачі на майбутні президентські вибори, що відбудуться 15-17 березня, зазначивши, що не давав таких повноважень жодному європарламентарю.

"Європейський парламент не спостерігатиме за цим виборчим процесом і, отже, не коментуватиме ні сам процес, ні його результати. Жоден член Європарламенту не був уповноважений спостерігати за цим виборчим процесом на території Російської Федерації, в анексованому Криму та на інших окупованих Росією українських територіях або коментувати його від імені Європарламенту, ідеться в пресрелізі, опублікованому в середу, 13 березня.

У документі підкреслюється, що, якщо будь-який член Європейського парламенту вирішить прокоментувати ці вибори, він зробить це за власною ініціативою і "за жодних обставин не повинен посилатися на Європейський парламент у своїх заявах або діях".

Євросоюз закликають не визнавати легітимність Путіна

Раніше представники російської опозиції та низка європейських політиків закликали Євросоюз не визнавати підсумків президентських виборів у Росії. Так, вдова російського опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна в колонці для The Washington Post зазначила, що відмова Володимиру Путіну в легітимності стала б важливим сигналом як для всього світу, так і для громадянського суспільства Росії, а також для все ще лояльних до Кремля еліт - "сигналом про те, що Росією править не визнаний усіма президент, а зневажений і публічно засуджуваний злочинець".

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На початку лютого понад 20 євродепутатів із 15 країн закликали ЄС, його інституції та держави-члени не визнавати законність президентських виборів у РФ. Звернення ініціював естонський європарламентарій Ріхо Террас. У документі режим Володимира Путіна названо "злочинним, корумпованим, відповідальним за злочини проти власного народу, а також за незліченні незаконні дії та злочини проти людяності за межами РФ". Там також підкреслюється, що путінський режим окупував і анексував частину української території і тепер планує провести там голосування.

Три депутати від АдН приїхали в Росію в дні виборів

Влада РФ неодноразово залучала як "спостерігачів" на виборах європейських політиків із проросійських партій. Зокрема, 2024 року, як повідомили німецькі ЗМІ, у Росію з цією метою прибули троє членів земельного парламенту Баварії від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН): Андреас Юрка (Andreas Jurca), Олена Роон (Elena Roon) і Ульріх Зінґер (Ulrich Singer).

Поїздку депутатів розкритикували, зокрема, у власній партії. За даними Tagesschau, керівництво АдН "наполегливо рекомендувало" депутатам "не здійснювати поїздку в РФ, заплановану на 13-19 березня 2024 року".

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