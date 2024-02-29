ЄС: Погрози Путіна Заходу є елементом передвиборчої кампанії

Нові погрози Володимира Путіна та ядерний шантаж є частиною його передвиборчої кампанії, заявили у ЄС. Водночас представники Бундестагу переконані, що Захід не повинен відступати перед цими заявами.

Нові погрози президента Росії Володимира Путіна та ядерний шантаж Заходу є частиною його передвиборчої кампанії. Про це у четвер, 29 лютого, під час брифінгу у Брюсселі заявив речник ЄС Петер Стано, коментуючи заяву Путіна під час послання до Федеральних зборів РФ, передає "Укрінформ".

"Насамперед ця промова має розглядатися в контексті майбутніх президентських виборів, де Путін має намір "переобиратися". Це один із багатьох прикладів, як Путін намагається уникнути звинувачень, що це саме він розпочав війну проти України, та продовжує нести нестабільність навколо неї та ширшого регіону", - заявив Стано.

За словами речника ЄС, це послання для Путіна є "ще однією можливістю поширювати вже добре відому брехню та погрози". "Він вводить в оману власний народ та намагається обдурити також міжнародну громадськість, якщо ще хтось дослуховується його", - додав Стано.

Читайте також: Макрон: Усі коментарі щодо війни в Україні зважені і продумані

Також речник ЄС наголосив, що саме Путін розпочав війну проти України і несе відповідальність за всі її наслідки, і "безумовно, всі ці погрози ядерною зброєю є абсолютно неприйнятними й недоречними".

У Бундестазі закликали не відступати перед погрозами Путіна

Представники німецького Бундестагу у відповідь на погрози Путіна заявили, що Захід не повинен відступати перед ними. "Мета його погроз полягає в тому, щоб західні держави припинили підтримувати Україну, - заявив експерт із зовнішньої політики партії "Союз-90"/"Хелені" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. - Ми не повинні дозволяти себе залякувати".

Експерт із зовнішньої політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) заявив, що "буде серйозною помилкою, якщо ми зробимо погрози Путіна мірилом наших дій". За його словами, таку реакцію Заходу Путін вважатиме за слабкість, і це "спонукатиме його до нових погроз або застосування сили".

Реттґен зазначив, що російський президент уже домігся ескалації конфлікту. "Ядерна зброя - для нього не варіант, оскільки тим самим він залишиться без Китаю як свого найважливішого союзника", - зазначив депутат, наголосивши, що система ядерного стримування США, як і раніше, працює.

Читайте також: Шольц: Я не відправлятиму солдатів Бундесверу в Україну

Експерт із зовнішньої політики "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН) Нільс Шмід (Nils Schmid) назвав нові висловлювання Путіна такими, що не заслуговують довіри. "Сьогоднішня промова Путіна вкотре продемонструвала звичну картину загрозливих жестів на адресу Заходу, неймовірних погроз застосування ядерної зброї та одночасних обіцянок масштабного збільшення соціальних видатків", - зазначив він. За словами Шміда, російський президент "не має жодного поняття про те, яким чином він хоче досягти проголошених сьогодні внутрішньополітичних цілей".

Нові погрози Путіна

Нагадаємо, що 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади президент Франції Еммануель Макрон. говорячи про підтримку Європою України, не виключив навіть розгортання наземних військ там, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія.

Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За словами путіна, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.