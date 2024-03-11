НАТО не планує надсилати війська в Україну - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дистанціювався від заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дистанціювався від заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ в Україні. "НАТО не планує надсилати війська в Україну. НАТО не є стороною конфлікту, як і члени НАТО", - сказав генсек Альянсу в інтерв'ю Reuters в понеділок, 11 березня.

Столтенберг наголосив, що навіть якщо окремі країни НАТО надішлють війська в Україну, це вплине на Альянс у цілому, оскільки його члени пов’язані пактом про колективну оборону.

Відповідаючи на запитання, чи зробив Макрон помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ в Україні, Столтенберг сказав: "Я вважаю, що важливо, щоб ми консультувалися і мали спільний підхід до цих вагомих тем, тому що вони важливі для всіх нас".

11 березня перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі урочисто підняли прапор Швеції, яка офіційно приєдналася до альянсу 7 березня.

Резонансна заява Макрона

Пізно ввечері 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі, серед яких також були лідери Німеччини, Польщі, Великобританії та країн Балтії, "немає консенсусу" з цього питання.

І хоча більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.

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Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.

Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими. "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився.