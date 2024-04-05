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КонфліктиСвіт

75 років НАТО: минуле й теперішнє військового альянсу

5 квітня 2024 р.

Про історію та основні етапи розвитку НАТО, протистояння організації з СРСР у роки "холодної війни", місії в колишній Югославії та Афганістані й нинішнє протистояння з Росією - досьє DW.

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Прапори НАТО біля штаб-квартири Альянсу
Прапори НАТО біля штаб-квартири АльянсуФото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

Північноатлантичний договір 4 квітня 1949 року у Вашингтоні підписали 10 європейських держав, а також США і Канада, що стало початком історії НАТО. Організацію було створено з метою стримування радянської експансії у Європі. Про те, що відбувалося упродовж наступних 75 років, як західний військовий альянс протистояв СРСР у роки "холодної війни", боровся з тероризмом після її закінчення, розширив свої лави до 32 країн-членів і нині протистоїть Росії, - у досьє DW.

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Докладно

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