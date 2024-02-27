Швеція стане членом НАТО: на що це вплине

Після голосування в парламенті Угорщини, який ратифікував заявку Швеції, перешкод для вступу цієї країни в НАТО більше немає. Що отримає військовий альянс від Стокгольма? І що виграє від членства в НАТО сама Швеція?

Як і Фінляндія, Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році у зв'язку з війною Росії проти України. Однак якщо Фінляндія вже є членом оборонного Північноатлантичного альянсу, то донедавна Туреччина та Угорщина блокували вступ Швеції до НАТО.

Але 25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив протокол, що ратифікує вступ Швеції до Альянсу. Аналогічне рішення про ратифікацію 26 лютого ухвалив і угорський парламент. Угорщина залишалася останньою країною Північноатлантичного альянсу, чиє схвалення було необхідне для вступу до нього Швеції. Таким чином, на шляху Швеції до НАТО більше немає жодних перешкод.

Вступу Швеції до НАТО: що отримає альянс?

Членство Швеції означатиме, що все узбережжя Балтійського моря стане територією НАТО, - за винятком російського узбережжя і його ексклаву Калінінградської області. Для НАТО це полегшить захист країн Балтії в разі нападу Росії: військовослужбовців і техніку можна буде набагато легше доставити в Естонію, Латвію і Литву на кораблях через Швецію.

Острів Готланд також відіграє особливу роль. "Завдяки цьому великому острову посеред Балтійського моря Швеція має стратегічно надзвичайно вигідну базу. Звідти можна контролювати практично все Балтійське море", - пояснює Сімон Кошут (Simon Koschut), завідувач кафедри міжнародної політики безпеки в Університеті Цеппеліна (Zeppelin Universität) у Фрідріхсгафені. На думку експерта, географічне розташування країни є ключовою причиною, через яку членство Швеції в НАТО є настільки привабливим для Альянсу.

Армія Швеції: маленька, але сучасна

Збройні сили Швеції та їхнє військове спорядження будуть цінним доповненням для НАТО попри невелику чисельність шведської армії. За даними Global Firepower Index, вони налічують близько 38 тисяч осіб. "Але у шведів дуже сучасна армія, зокрема, сучасні військово-повітряні сили з озброєнням власного виробництва", - каже Сімон Кошут. Швеція також є традиційною військово-морською державою, що має на озброєнні сучасні підводні човни. Шведські військові мають і достатній бойовий досвід. Вони вже брали участь у різних місіях НАТО, наприклад, в Афганістані.

Після закінчення "холодної війни" Швеція, як і багато західних країн, спочатку значно скоротила свої витрати на оборону. Однак війна в Грузії у 2008 році та анексія РФ Криму у 2014 році змусили країну переглянути свої позиції в цьому питанні. Розуміння того, що військові витрати необхідно збільшувати, ще більше посилилося внаслідок війни Росії проти України. Сьогодні Швеція витрачає на оборону близько 1,3 відсотка свого внутрішнього валового продукту - значно більше, ніж кілька років тому, і найближчими роками ця частка ще зросте.

Для чого Швеції членство в НАТО?

Швеція і НАТО вже тісно співпрацюють за багатьма напрямами. Вирішальною зміною для Швеції після вступу до Альянсу стане стаття 5 договору НАТО про колективну оборону. Згідно з нею, збройний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на всіх учасників Альянсу. У цьому разі НАТО зобов'язується надати допомогу.

"Цей захист, звичайно, є вирішальним фактором для Швеції", - упевнений політолог Кошут. Крім того, шведи стануть рівноправним членом Ради НАТО, головного керівного органу оборонного альянсу, і матимуть там право вето.