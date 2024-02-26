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ПолітикаШвеція

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ в НАТО

Валерій Сааков
26 лютого 2024 р.

Парламент Угорщини підтримав 188 голосами заявку Швеції на вступ до НАТО. Угорщина останньою з 31 країни-члена НАТО ратифікувала її.

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Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та його угорський колега Віктор Орбан під час зустрічі у Будапешті, 23 лютого 2024 року
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та його угорський колега Віктор Орбан під час зустрічі у Будапешті, 23 лютого 2024 року. За кілька днів парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ в НАТОФото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

Парламент Угорщини ратифікував переважною більшістю голосів заявку Швеціїна вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), усунувши останню серйозну перешкоду на шляху цієї скандинавської країни до членства в військово-політичному блоці. Під час засідання в понеділок, 26 лютого, 188 угорських парламентаріїв підтримали вступ Швеції до НАТО, а "проти" висловилися лише шестеро угорських законодавці, повідомляє Reuters.

Угорщина була останньою з 31 країни-члена Альянсу, яка ратифікувала заявку Швеції на членство після того, як правляча партія "Фідес" місяцями зволікала з цим питанням.

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У Стокгольмі кажуть про "історичний день"

На це рішення угорського парламенту вже відреагували в пресслужбі прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. "Сьогодні історичний день. Парламенти всіх країн-членів НАТО проголосували за вступ Швеції до НАТО. Швеція готова взяти на себе відповідальність за євроатлантичну безпеку", - йдеться в дописі пресслужби, розміщеному в соцмережі X.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також привітав рішення парламенту Угорщини. "Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це, Швеція стане 32-м членом НАТО", - написав він у соціальній мережі Х. На думку Столтенберга, членство Швеції в Альянсі зробить його сильнішим і безпечнішим.

Нагадаємо, перед цим з ратифікацію заявки Швеції на членство в Альянсі зволікала Туреччина, вимагаючи від Стокгольма посилення законодавства щодо курдських угруповань, які Анкара вважає екстремістськими, й наполягаючи на послабленні експортного контролю в питанні оборонних технологій для турецьких компаній.

Утім, наприкінці січня цього року Анкара остаточно схвалила заявку Швеції.

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