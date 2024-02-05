Партія Орбана зірвала голосування про вступ Швеції до НАТО

Депутати правлячої партії Угорщини "Фідес" бойкотували засідання парламенту, на якому планували голосування щодо заявки Швеції про вступ до НАТО. Днями США застерігали Угорщину не затягувати з голосуванням.

Партія влади Угорщини "Фідес" бойкотувала голосування щодо заявки Швеції про вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Позачергове засідання парламенту мало відбутися в понеділок, 5 лютого, проте депутати "Фідес", які мають абсолютну більшість, не з'явилися на засідання.

Крім того, голосування проігнорували союзники "Фідес" із Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП), унаслідок чого на засіданні проголосував тільки 51 депутат, а 148 були відсутні. На це засідання угорського парламенту приїхали 15 послів країн-членів НАТО, включно з послом США в Угорщині Девідом Прессманом, про що повідомив речник посольства США кореспонденту AFP.

Днями посольство США нагадало прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в заяві, що він обіцяв діяти "за першої ж нагоди", і "сесія в понеділок надає йому таку можливість". А співголови групи спостерігачів щодо НАТО в Сенаті США застерегли, що "і час, і терпіння вичерпуються", цитує AFP.

В угорській урядовій партії згодом заявили, що будуть готові обговорити заявку Швеції про вступ до Альянсу, якщо керівник шведського уряду Ульф Крістерссон відвідає Угорщину і зустрінеться з прем'єром країни Віктором Орбаном. "Якщо це важливе питання для шведів, прем'єр-міністр Швеції, очевидно, приїде в Будапешт", - вказали у "Фідес". Натомість Крістерссон раніше заявляв, що відвідає Угорщину тільки після того, як вона схвалить членство його країни в НАТО.

Опозиція закидає Орбану "марнославство" й бажання догодити Путіну

Тим часом представниця однієї з найбільших опозиційних партій Агнеса Вадаї заявила в інтерв'ю AFP, що Орбан затягує голосування через своє "особисте марнославство". Вона звинуватила угорського прем'єра в тому, що той прагне "потрапити в заголовки міжнародної преси, одночасно роблячи жест президенту Росії Володимиру Путіну, підриваючи єдність НАТО і ЄС".

Натомість ультраправа партія "Наша Батьківщина" взагалі виступила проти прийняття заявки Швеції на вступ до НАТО.

Після того, як парламент Туреччини схвалив заявку Стокгольма, Угорщина залишилася єдиною країною з військово-політичного блоку, яка не підтримала заявку Швеції на вступ в Альянс. Голова "Фідес" Віктор Орбан обіцяв ратифікувати заявку "за першої ж нагоди". За словами лідера парламентської групи "Фідес" Мате Кочіша, ратифікація може відбутися під час весняної сесії парламенту, що розпочнеться наприкінці лютого. Однак, як зазначають представники угорської опозиції, гарантій, що партія Орбана незабаром схвалить заявку, немає.