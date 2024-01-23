Орбан запросив Крістерссона обговорити вступ Швеції до НАТО

У листі прем'єр Угорщини Віктор Орбан запрошує колегу Ульфа Крістерссона відвідати Будапешт, щоб обговорити вступ Швеції до НАТО. Водночас у Туреччині парламент має голосувати за приєднання Швеції до Альянсу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що надіслав у вівторок, 23 січня, листа із запрошенням своєму шведському колезі Ульфу Крістерссону обговорити заявку Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО). "Сьогодні я надіслав листа-запрошення прем'єр-міністру Ульфу Крістерссону відвідати Угорщину для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО", - написав Орбан в соцмережі X.

Парламент Угорщини поки не ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Хоч голосування щодо цього є лише формальністю, оскільки відповідні комітети вже дали "зелене світло", однак остаточне ухваленння неодноразово відкладалося з подачі Орбана. Останнього не влаштовувала критика з боку Стокгольма щодо стану верховенства права в Угорщині, пише інформагенція dpa.

У Туреччині парламент розгляне заявку Швеції на вступ до НАТО

Повідомлення Орбана з'явилося в той самий день, на який парламент Туреччини запланував голосування щодо вступу Швеції до НАТО. Очікується, що парламент Туреччини у вівторок схвалить заявку Швеції на членство в НАТО, усунувши найбільшу перешкоду на шляху до розширення Альянсу. Найімовірніше, що після того, як парламент ратифікує цей крок, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підпише відповідний нормативний акт протягом декількох днів, пише Reuters.

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Угорщина і Туреччина є єдиними членами Альянсу, що складається з 31 країни, які досі не схвалили прохання Швеції про вступ. Орбан заявляв раніше, що Угорщина і Туреччина не співпрацюють, щоб затримати заявку Швеції, а натомість Анкара й Будапешт мають кожне свої власні застереження щодо цього.

Нагадаємо, Стокгольм звернувся разом з Гельсінкі з проханням про вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія стала 31-м членом НАТО на початку квітня 2023 року.