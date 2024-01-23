Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО

Генеральна асамблея Туреччини після довгих дебатів проголосувала за ратифікацію протоколу про членство Швеції в НАТО.

Генеральна асамблея парламенту Туреччини у вівторок, 23 січня, проголосувала за ратифікацію протоколу про членство Швеції в НАТО. За підтримку ратифікації проголосували 287 турецьких парламентарів, 55 були проти.

"Сьогодні ми ще на крок наблизилися до того, щоб стати повноправним членом НАТО", - прокоментував результат голосування в Анкарі прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Шлях Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня 2023 року. Прийняття Швеції до НАТО не схвалювали до теперішнього часу дві держави - Туреччина та Угорщина.

Туреччина відмовлялася схвалити заявку Стокгольма, оскільки звинувачувала Швецію в підтримці курдських активістів, яких Анкара вважає терористами. Швеція зі свого боку стверджує, що, посиливши свою політику, виконала умови Анкари. Після довгих переговорів і обговорень умов президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав турецькому парламенту заявку Швеції на розгляд, поставивши підпис під цим документом.

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Угорщина - єдина країна, яка не схвалила заявку Швеції

Будапешт, як і раніше, утримується від ратифікації протоколу про членство Швеції в НАТО, звинувачуючи цю скандинавську країну в політиці "очорнення" Угорщини і регулярних зауваженнях щодо недотримання нею норм правової держави. Угорщина має "право вимагати поваги від Швеції, перш ніж готуватися до позитивного рішення", заявляв угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого року.

Цього року він запросив свого шведського прем'єра Ульфа Крістерссона в Будапешт, щоб разом із ним обговорити заявку Швеції. У відповідь міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що у його країни немає причин вести з Угорщиною переговори про вступ до Північноатлантичного альянсу.На саміті альянсу в Мадриді влітку 2022 року Угорщина офіційно надіслала Швеції запрошення вступити в НАТО без будь-яких застережень, нагадав Більстрьом. "Тому я не бачу причин вести переговори сьогодні", - зазначив він.