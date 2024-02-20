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ПолітикаУгорщина

"Фідес" готова ратифікувати членство Швеції в НАТО 26 лютого

Дар'я Нинько
20 лютого 2024 р.

Правляча партія Угорщини просить парламент зібратися у понеділок, 26 лютого, аби ратифікувати заявку Швеції на членство в НАТО після місяців затримки. Угорщина - єдина країна, яка поки не схвалила її.

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Будівля парламенту Угорщини в Будапешті
Парламент Угорщини може ратифікувати заявку Швеції на вступ в НАТО 26 лютогоФото: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

Правляча партія Угорщини "Фідес" звернулася до парламенту країни з проханням включити до порядку денного наступного понеділка, 26 лютого, голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. У відповідному документі йдеться, що політсила "бажає підтримати" заявку скандинавської країни, повідомляє у вівторок, 20 лютого, Reuters.

"Швеція приєднається до НАТО", - написав у Facebook лідер парламентської групи "Фідес" Мате Кочіш, опублікувавши фото запиту до парламенту.

В угорському парламенті "Фідес" має абсолютну більшість. Днями прем'єр-міністр Угорщини і лідер партії Віктор Орбан також анонсував, що парламент може ратифікувати заявку Швеції, коли збереться на нову весняну сесію. "Хороша новина, що наша суперечка зі Швецією скоро буде вирішена", - сказав тоді Орбан.

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У Швеції вітають плани Угорщини

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що він вітає новини про те, що парламент Угорщини після багатьох місяців затримки планує схвалити членство країни в НАТО. "Ми, звичайно, вітаємо це", - сказав він на пресконференції.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО майже два роки тому внаслідок зміни політики, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Після того, як парламент Туреччини схвалив заявку Стокгольма, Угорщина залишилася єдиною країною з військово-політичного блоку, яка не підтримала заявку Швеції на вступ в Альянс. Орбан обіцяв ратифікувати заявку "за першої ж нагоди". 

Однак на початку лютого депутати "Фідес" бойкотували голосування, не з'явившись на позачергове засідання парламенту. Крім того, голосування проігнорували союзники "Фідес" із Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП), унаслідок чого на засіданні проголосував тільки 51 депутат, а 148 були відсутні.

В угорській правлячій партії згодом заявили, що будуть готові обговорити заявку Швеції про вступ до Альянсу, якщо керівник шведського уряду Ульф Крістерссон відвідає Угорщину і зустрінеться з прем'єром країни Віктором Орбаном. "Якщо це важливе питання для шведів, прем'єр-міністр Швеції, очевидно, приїде в Будапешт", - вказали у "Фідес". Натомість Крістерссон раніше заявляв, що відвідає Угорщину тільки після того, як вона схвалить членство його країни в НАТО.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією -  остання стала 31-м членом НАТО на початку квітня 2023 року.

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