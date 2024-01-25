Вступ Швеції в НАТО: Туреччина схвалила, лишилась Угорщина

Реджеп Ердоган підписав протокол, що ратифікує вступ Швеції у НАТО. Єдиною країною, яка не ратифікувала заявку залишається Угорщина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив протокол, що ратифікує вступ Швеції до Північноатлантичного яльянсу (НАТО). Як повідомляє в четвер, 25 січня, турецьке деражвне інформаційне агентство Anadolu, документ опублікований в офіційному урядовому виданні Resmi Gazete.

Туреччина стала передостанньою з держав НАТО, які схвалили зявку Швеції. Єдиною країною, яка не ратифікувала її, залишається Угорщина.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вкотре пообіцяв зробити це "якнайшвидше".

"Я підтвердив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО. Я також наголосив, що ми будемо й надалі переконувати Державні збори якнайшвидше проголосувати на підтримку вступу Швеції та завершити процедуру ратифікації за першої можливості", - написав Орбан у соцільній мережі X.

Він не уточнив, коли саме може відбутися голосування в парламенті. Наступна сесія розпочнеться 27 лютого. Питання ратифікації заявки Швеції вже схвалене профільними комітетами, залишається лише отримати підтримку депутатів під час голосування на пленарному засіданні.

Для прийняття в НАТО потрібно, щоб заявку кандидата схвалили всі члени Альянсу. Швеція подала її разом із Фінляндією влітку 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндію прийняли в НАТО у квітні 2023 року.

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