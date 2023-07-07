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ПолітикаСполучені Штати Америки

Генерал Петреус про Трампа, підтримку України та війну

Інес Поль
10 січня 2024 р.

Що буде, якщо Трамп переможе на виборах? Як довго США буде підтримувати Україну? І чи є тиск на Україну, щоб підписати угоду з Росією? Про це та інше в інтерв`ю DW розповів колишній директор ЦРУ і чотиризірковий генерал Девід Петреус.

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