Генерал Петреус про Трампа, підтримку України та війну

Інес Поль

10.01.2024 10 січня 2024 р.

Що буде, якщо Трамп переможе на виборах? Як довго США буде підтримувати Україну? І чи є тиск на Україну, щоб підписати угоду з Росією? Про це та інше в інтерв`ю DW розповів колишній директор ЦРУ і чотиризірковий генерал Девід Петреус.