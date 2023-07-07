Генерал Петреус про Трампа, підтримку України та війну

ПолітикаСполучені Штати АмерикиГенерал Петреус про Трампа, підтримку України та війну To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаСполучені Штати АмерикиІнес Поль10.01.202410 січня 2024 р.Що буде, якщо Трамп переможе на виборах? Як довго США буде підтримувати Україну? І чи є тиск на Україну, щоб підписати угоду з Росією? Про це та інше в інтерв`ю DW розповів колишній директор ЦРУ і чотиризірковий генерал Девід Петреус. https://p.dw.com/p/4b5DVРеклама