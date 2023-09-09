Якщо РФ нападе на корабель НАТО: у Балтиці почались навчання

У маневрах беруть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, які омиває Балтійське море, і не тільки.

Країни-члени НАТО розпочинають біля берегів Естонії та Латвії масштабні навчання "Північне узбережжя". За даними міністерства оборони ФРН, одним зі сценаріїв, які відпрацьовують під час цих маневрів, є блокада противником торговельного судна, наслідком якої стає напад на кораблі НАТО та подальша ескалація.

Крім того, як повідомили в Бундесвері, планується відпрацювати дії союзників у ситуації, коли на одну з країн НАТО скоєно напад, у відповідь на який задіяні підрозділи НАТО біля узбережжя Балтійського моря з використанням кораблів, літаків та десантних частин.

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Маневри триватимуть два тижні. У них беруть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, які омиває Балтійське море, а ще військово-морські підрозділи США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції, що поки очікує вступу до НАТО.

Як повідомляв головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак (Jan Christian Kaack), ці військові навчання є чітким сигналом Росії. "Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе спроможність атакувати", - заявив Каак.