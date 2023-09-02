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ПолітикаЄвропа

У Балтійському морі проведуть навчання з відбиття нападу РФ

Роман Губа
2 вересня 2023 р.

За словами Головнокомандувача німецьких Військово-морських сил, Росії надсилають сигнал про пильність.

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Навчання Baltoops (архівне фото)
Навчання Baltoops (архівне фото)Фото: cc-by-U.S. Navy

Головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак (Jan Christian Kaack) заявив, що військові навчання, які невдовзі розпочнуться в Балтійському морі, за участю близько 30 кораблів і понад трьох тисяч військовослужбовців, уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати", - цитує його слова журналістам у Берліні 1 вересня агентство Reuters.

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Військово-морські навчання Northern Coasts

Навчання Northern Coasts розпочнуться 9 вересня і триватимуть два тижні. У них братимуть участь війська країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) на Балтійському морі, майбутній член організації Швеція, а також союзники зі США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря на сушу.

За словами Каака, Військово-морський флот США відправить до навчань корабель Mesa Verde довжиною понад 200 метрів, призначений для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців під час десантного нападу.

Ще одним напрямком навчань стане захист морських шляхів через Балтійське море, адже, за словами Каака, якщо Сувальський коридор заблокувати, то Фінляндія та країни Балтії матимуть лише морські шляхи.

Це будуть перші маневри такого масштабу, якими німецький флот керуватиме зі свого нового морського штабу в Ростоку, який щойно досягнув оперативної готовності. Як пише Reuters, Німеччина прагне надати цей об'єкт НАТО як регіональний морський штаб, здатний керувати операціями альянсу в Балтійському морі в разі конфлікту.

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