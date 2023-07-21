Російський флот провів у Чорному морі навчання зі стрільбами

ВМФ Росії провів у Чорному морі навчання з бойовими стрільбами. Також російські кораблі і авіація відпрацювали дії з ізоляції району, тимчасово закритого для судноплавства, заявили в міноборони РФ.

Військово-морський флот Росії провів навчання з бойовими стрільбами протикорабельними ракетами в північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомило міністерство оборони Росії в п'ятницю, 21 липня, через кілька днів після того, як Кремль заявив, що вважатиме кораблі, які прямують в Україну водним шляхом, потенційними перевізниками вантажів військового призначення.

"Також в ході спільних навчань кораблі і авіація флоту відпрацювали дії з ізоляції району, тимчасово закритого для судноплавства, а також здійснили комплекс заходів із затримання судна-порушника", - йдеться у повідомленні російського відомства у Telegram.

Міноборони РФ також опублікувало кадри пуску кораблем крилатої ракети і знищення навчальної цілі.

РФ розглядатиме всі кораблі в Чорному морі як військові цілі

Після виходу з "зернової угоди" російське міноборони заявило, що вважатиме всі судна в акваторії Чорного моря, які прямують до українських портів, такими,що можуть перевозити вантажі військового призначення. Крім того, там оголосили низку районів в акваторії Чорного моря "тимчасово небезпечними для судноплавства".

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило залякування РФ застосовувати силу до цивільних суден незалежно від їхнього прапору. Водночас в українському міноборони відповіли на дії РФ дзеркально, зауваживши, що Київ може розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських та окупованих Росією українських портів такими, що перевозять вантажі воєнного призначення.