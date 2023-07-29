Моравецький: "Вагнерівці" рухаються до Сувальського коридору

Найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які перебувають у Білорусі, переміщуються у бік Сувальського коридору, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. У суботу, 29 липня, канцелярія глави польського уряду з посиланням на його слова написала у Twitter: "Зараз ситуація стає ще більш небезпечною - понад 100 найманців "Вагнера" рухаються до Сувальського коридору. Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Моравецький нагадав, що вже майже два роки Польща стикається з "постійними атаками на польський кордон", а лише цьогоріч було зафіксовано 16 тисяч спроб його незаконного перетину.

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"Ситуація стає дедалі небезпечнішою ... Скоріш за все, вони (найманці ПВК "Вагнер" - Ред.) маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапляти на польську територію (і) дестабілізувати Польщу", - цитує Моравецького на пресконференції в Глівіце, на заході Польщі, агенція Reuters. При цьому Моравецький не назвав джерело інформації про рух найманців ПВК "Вагнер".

Між тим, як пише Reuters, Антон Мотолько, засновник білоруського опозиційного проєкту "Беларускі Гаюн", який відстежує військову активність в країні, повідомив агенції, що його група не бачила жодних доказів того, що ПВК "Вагнер" наближається до Гродно, що на південному сході Білорусі.

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Сувальський коридор є вузьким сухопутним відрізком, що поєднує Польщу і Литву. Ця територія завширшки 65 кілометрів затиснута між російським ексклавом Калінінград на північному заході та Білоруссю на південному сході. Від початку повномасштабної війни Росії проти України існують побоювання, що Москва може перекрити цей коридор, котрий поєднує країни Балтії з партнерами по НАТО.

Сувальський коридор на карті Європи

Як повідомлялось, раніше Польща почала перекидання понад тисячі військовослужбовців на схід країни на тлі присутності у Білорусі найманців ПВК "Вагнер".