Польща перемістить військових у бік кордону з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни через загрозу з огляду на перебування найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі, повідомляє PAP.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю, через загрози, пов'язані з перебуванням найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у сусідній країні. Про це у п'ятницю, 21 липня, повідомляє Polska Agencja Prasowa із посиланням на представника урядового комітету з питань національно безпеки Збігнєва Гоффмана.

За його словами, навчання білоруських спецпризнаценців за участю "вагнерівців", оголошені 20 липня, є провокацією. "Таких білорусько-російських дій можна очікувати", - зазначив Гоффман.

Він уточнив, що завдання переміщених польських підрозділів полягає в навчанні, а також стримуванні потенційного гресора.

"Вагнер" тренує білоруських військових

20 липня міноборони Білорусі повідомило про те, що найманці ПВК "Вагнер" проводять тренування білоруських сил спеціальних операцій під час навчань на військовому полігоні "Брестський", який розташований поблизу кордону з Польщею.

За їхніми даними, заняття з тактико-спеціальної підготовки із залученням російських найманців на полігоні триватимуть чотири дні.

На початку липня Варшава вже заявляла про посилення кордону з Білоруссю 500 правоохоронцями, щоб впоратися зі зростаючою кількістю мігрантів, а також з будь-якими потенційними загрозами після того, як найманці "Вагнера" перемістилися до Білорусі.

У Кремлі розцінили дії Польщі як "причину для занепокоєння". Речник Кремля Дмитро Пєсков у розмові з журналістами назвав Польщу "агресивною" країною і заявив, що вона потребує "підвищеної уваги".

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