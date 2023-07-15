До Білорусі прибула колона "вагнерівців" - Беларускі Гаюн

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", велика колона легкових та вантажних автомобілів ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі. ДПСУ підтверджує переміщення російських найманців.

Вранці у суботу, 15 липня, до Білорусі з Росії прибула колона з 60 автомобілів приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомляє білоруський моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

"Помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР". Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева (місто на сході Могильовської області Білорусі - Ред.)", - йдеться у повідомленні групи у Telegram.

За даними моніторингової групи, автомобілі пройшли через місто Рогачов у бік Бобруйська і потім - на Осиповичі. Аналітики припускають, що колона рухалася до наметового табору в селі Цель.

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Загалом, за даними "Беларускі Гаюн", у колоні, яку супроводжувала білоруська поліція, помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури та мінімум три автобуси для перевезення людей.

Рух "вагнерівців" в Білорусі фіксує ДПСУ

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) також фіксують рухи російських найманців з ПВК "Вагнер" у Білорусі. "Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових компаній, які переміщаються з території Росії", - наводяться слова речника ДПСУ Андрія Демченка у Telegram служби.

У ДПСУ наголосили, що прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання найманців.

Напередодні Зеленський заявляв, що наразі загрози з Білорусі немає

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що нині масштабної загрози для України в контексті ймовірного наступу російських сил з території Білорусі немає. ДПСУ повідомляла про виведення з території Білорусі практично всіх російських військових, які перебували там.

Водночас у міністерстві оборони Білорусі повідомляли, що найманці ПВК "Вагнер" стали інструкторами "з низки воєнних дисциплін" для білоруських підрозділів територіальної оборони.