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В Естонії розпочалися найбільш цього року маневри НАТО

Валерій Сааков | Даниїл Сотников
2 год. тому

У найбільших цьогорічних військових навчаннях НАТО в Балтійському морі візьмуть участь 50 кораблів, 45 літаків і понад шість тисяч військових.

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В Естонії розпочалися найбільш цьогорічні маневри НАТО
Фото: Sean Gallup/Getty Images

В Естонії розпочалися найбільші цього року військово-морські навчання НАТО в Балтійському морі Baltops 23, повідомляє Twitter-акаунт військово-морських сил НАТО в неділю, 4 червня.

У маневрах візьмуть участь 19 країн НАТО і Швеція, будуть залучені 50 кораблів, 45 літаків і понад шість тисяч військових. Найбільшим кораблем, який візьме участь у маневрах, стане флагман шостого флоту США USS Mount Whitney (LCC 20). Кораблі швартуватимуться в Таллінні, а перші спільні маневри стартують 5 червня. Навчання триватимуть до 16 червня.

"Цього року Baltops є для нас історичною подією, оскільки ніколи ще не було такої великої одночасної присутності військово-морських сил НАТО на території Естонії", - наголосив командувач ВМС Естонії Юрі Саска.

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Навчання Baltops проводяться щорічно з 1972 року. Їхня мета - перевірка сил НАТО під час сухопутних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря.

Попереду - найбільші навчання НАТО в Німеччині

Наступні масштабні навчання НАТО пройдуть у Німеччині з 12 до 23 червня. У повітряних навчаннях Air Defender-23 візьмуть участь 25 членів Альянсу, а долучити до них планують понад 10 тисяч осіб і 220 літаків. Тренування стануть найбільшими військово-повітряними навчаннями за історію НАТО. Легенда навчань змодельована на основі сценарію допомоги відповідно до Статті 5 Північноатлантичного договору.

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У травні в Польщі відбулися масштабні військові навчання Anakonda 23, у яких узяли участь 12 тисяч польських військовослужбовців, а також кілька сотень військових з інших країн - членів альянсу та його партнерів, зокрема зі США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Латвії, Литви, Естонії та Туреччини.

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