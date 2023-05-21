Естонія і Латвія разом купуватимуть німецькі ЗРК Iris-T

З метою посилення систем ППО середньої дальності Естонія і Латвія спільно купуватимуть німецькі ЗРК Iris-T, що добре зарекомендували себе на службі в ЗСУ.

Військові відомства Естонії й Латвії планують спільну закупівлю німецьких систем протиповітряної оборони Iris-T.

У неділю, 21 травня, в обох країнах-членах НАТО заявили про намір створити спільну систему протиповітряної оборони середньої дальності на базі ЗРК Iris-T.

"Естонія і Латвія, які спільно закуповують засоби протиповітряної оборони середньої дальності, розпочнуть переговори з німецькою оборонною компанією Diehl Defense для закупівлі систем протиповітряної оборони Iris-T SLM", - повідомила в неділю пресслужба міноборони Естонії.

"Я дуже радий, що разом із Латвією ми досягли нової віхи у спільних закупівлях засобів ППО середньої дальності. Це спільний проєкт, що має історичну важливість в оборонній співпраці двох країн, тому що такого обсягу спільних закупівель ми ще не реалізовували разом", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він зазначив, що офіційного переможця тендера оголосять цього літа, а перші системи мають прибути 2024 року.

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Естонія і Латвія уклали угоду про спільні закупівлі засобів ППО середньої дальності на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року. Раніше повідомлялося, що на закупівлю систем ППО може бути спрямовано 600 мільйонів євро, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Найбільший військовий контракт для Латвії

Згодом міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила журналістам у Ризі, що це буде найбільший військовий контракт з моменту відновлення незалежності республіки. "Наша спільно обрана система протиповітряної оборони середнього радіусу дії ще більше убезпечить небо Латвії й Естонії та забезпечить максимально можливий захист наших громадян, а також цивільної й військової інфраструктури", - наголосила Мурнієце в своїй заяві, яку цитує інформагенція Associated Press.

Певкур зі свого боку повідомив журналістам, що вартість купівлі становитиме сотні мільйонів євро. За його словами, системи, що закуповуються, будуть новими, сучасними й перевіреними в бойових умовах, зокрема вони виявилися ефективними проти російських літальних апаратів в Україні.

Системи Iris-T SLM успішно виконують бойові завдання в лавах ЗСУ з кінця 2022 року Фото: Air Force Ukraine

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Німеччина надала Україні перший комплекс ЗРК Iris-T. Під час бойових дій в Україні він досить добре себе зарекомендував, протидіючи численним повітряним загрозам РФ, зокрема дронам-камікадзе та крилатим ракетам.