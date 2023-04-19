Резніков підтвердив, що німецька IRIS-T прибула в Україну

Міністр оборони Олексій Резніков у середу, 19 квітня, підтвердив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Про це йдеться у Facebook-дописі глави міноборони України.

"Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували. МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів. Все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони", - написав він.

Він також додав, що отримані Києвом системи Patriot "формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі".

У своєму дописі Резніков подякував партнерам України "за безцінну допомогу" та наголосив, що з огляду на тактику Кремля Україні потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них, більше ПЗРК та літаки західного зразка, які би стали "вершиною цієї піраміди".

"Чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому", - додав український міністр.

Україна вже використовує IRIS-T

Раніше про передачу другої установки IRIS-T з посиланням на джерела повідомляли німецькі видання. Першу систему IRIS-T Україна отримала від Німеччини в жовтні 2022 року. Ще дві системи IRIS-T Берлін обіцяє поставити Києву протягом року, оскільки їх ще виробляють.

Цей комплекс є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН - його поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер. Він призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.

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