У Польщі стартували масштабні військові навчання

У навчаннях Anakonda 23 беруть участь 12 тисяч військових Польщі та сотні військовослужбовців із країн НАТО та союзників Північноатлантичного альянсу. Їхня мета - відпрацювання захисту східного флангу НАТО.

Anakonda 23 - наймасштабніші військові навчання поточного року в Польщі - стартували у вівторок, 2 травня. Як повідомляє польський телеканал TVN24, у навчаннях з метою відпрацювання захисту східного флангу НАТО беруть участь 12 тисяч польських військовослужбовців, а також кілька сотень солдатів з інших країн-членів НАТО та партнерів Північноатлантичного альянсу. Зокрема, ідеться про військових США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Латвії, Литви, Естонії та Туреччини. Особливу увагу передбачається приділити операціям союзників у районі Балтійського моря.

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Anakonda 23 на території кількох країн

Навчання відбудуться не лише на території Польщі, а й у Швеції та країнах Балтії. Ще минулого тижня командування збройних сил Польщі опублікувало у соцмережах попередження про те, що вулиці у північних, центральних та східних частинах країни можуть бути тимчасово заблокованими через доставку танків M1 Abrams та іншої військової техніки до місця проведення навчань. Більш конкретні дані не повідомлялися з міркувань безпеки.

Підготовка до навчань Anakonda розпочалася ще у 2021 році, проте повномасштабна російська війна проти України поставила партнерів по НАТО перед новими викликами та змусила їх змінити концепцію маневрів. Маневри "Анаконда 23" завершаться 26 травня.

Нагадаємо, у квітні у наймасштабніших за останні 25 років військових навчаннях у Швеції взяли участь 26 тисяч військових з 14 країн світу, серед яких також Україна.