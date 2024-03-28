Шольц: Війна в Україні завершиться, коли РФ виведе війська

Берлін і надалі підтримуватиме Київ у його протистоянні агресії РФ, запевнив Олаф Шольц. Водночас він наголосив на важливості для нього не допустити прямої конфронтації РФ і НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав головні, на його думку, передумови для завершення війни Росії проти України. Відповідну заяву Шольц зробив у інтерв'ю для східнонімецького регіонального видання Märkische Allgemeinse Zeitung (MAZ) , яке було опубліковане в четвер, 28 березня. Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, які можливості, зокрема й посередницькі ініціативи, він розглядає для завершення цієї війни, Шольц зазначив: "Дозвольте мені чітко заявити: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська".

Шольц вкотре пояснив, чому ухвалив рішення не передавати Україні Taurus

Водночас очільник німецького уряду вкотре наголосив на своїй принциповій позиції щодо того, що ФРН не передаватиме Україні крилаті ракети повітряного базування типу Taurus. "Як керівник уряду, я повинен зважати на свою відповідальність у питаннях війни й миру та питаннях, пов'язаних з безпекою в Європі - і це також стосується питання (ракет. - Ред.) Taurus. Окрім рішучої підтримки України, для мене залишається важливим одне - нам треба зробити все можливе, щоб запобігти ескалації війни - іншими словами, війни між Росією і НАТО. Ми також не посилатимемо своїх військових в Україну. І з кожною поставкою зброї ми будемо ретельно зважувати, що це означатиме в цьому контексті. Саме тому я ухвалив таке рішення (не надавати Україні цей тип ракет. - Ред.)", - сказав Шольц.

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Нагадаємо, раніше Київ не раз прохав Берлін дозволити передачу цього виду ракет Україні, утім щоразу це прохання наражалося на чітку відмову Берліна. Шольц категорично відмовляється постачати Taurus на будь-яких умовах, навіть в рамках так званого кругового обміну, коли Німеччина могла б теоретично передати ці ракети Великобританії, а та виділила б Україні більше ракет Storm Shadow.

Однією з перепон на шляху до передачі цих ракет Києву, на яку постійно вказував Шольц, була оголошена ним необхідність присутності в Україні німецьких військових фахівців у разі застосування цих ракет на полі бою. Серед останніх аргументів, які наводив канцлер на захист своєї позиції щодо цього питання, було бажання не допустити участі німецьких військових у бойових діях в Україні.

Водночас ексканцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder), відомий своїми дружніми стосунками з Путіним, підтримав нинішнього канцлера Шольца за його відмову передавати Україні ці ракети.

Берлін і надалі готовий активно підтримувати Україну

Водночас Шольц у розмові з журналістами MAZ наголосив, що Німеччина підтримує Україну "зброєю та боєприпасами більше, ніж будь-яка інша країна Європи" і надалі робитиме це. "Лише на це ми витратимо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо це робити і надалі стільки, скільки буде потрібно. Таким чином ми покажемо Путіну, що йому не варто сподіватися, що потрібно просто перечекати, поки всі інші не послаблять свою підтримку (України. - Ред.)", - наголосив Шольц.