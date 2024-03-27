Бундесвер терміново передає ЗСУ 10 тисяч снарядів - генерал

Уже найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю DW у середу, 27 березня, повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ(Christian Freuding). У Берліні, за його словами, вирішено здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етапи, і нинішня поставка буде виконана в рамках першого з них.

Поставки боєприпасів у три етапи

На другому етапі, у середньостроковій перспективі, Німеччина вирішила підтримати чеську ініціативу та взяти на себе витрати на закупівлю 180 тисяч снарядів, які будуть передані Києву у другій половині поточного року.

На довгострокову перспективу, на додаток до плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу. З якою саме країною укладено угоду, Фройдінґ поки відмовився відповідати.

Генерал Крістіан Фройдінґ Фото: Nikita Jolkver/DW

У відповідь на те, чого найбільше потребує Україна зараз для успішного відбиття російської агресії, він назвав "артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем ППО, а також броньовані бойові машини".

Чому вчать військовослужбовців ЗСУ в Німеччині

В інтерв'ю DW генерал Фройдінґ розповів також про навчання у Німеччині українських військових. Торік навчання на німецьких полігонах пройшли 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у перші місяці 2024 року - ще від трьох до чотирьох тисяч. Цьогоріч міноборони ФРН готове надати таку можливість ще більшій кількості військових з України.

Головно, розповів генерал, проводиться навчання з поводження з тією бойовою технікою, яку Німеччина постачає Україні. Таке навчання включає як тактику застосування тих чи інших систем озброєнь, так і їх технічне обслуговування і ремонт. Водночас навчання в Німеччині проходять і українські військовослужбовці різних спеціальностей, як-от санітари чи снайпери. Навчають у Німеччині також управлінню військами - від рот до бригад - та штабами.

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При цьому, наголосив Фройдінґ, українські військовослужбовці є "хорошими учнями". Так, навесні 2022 року, коли вони вперше прибули до Німеччини освоювати самохідні гаубиці PzH 2000, німецькі інструктори розраховували на навчання протягом кількох місяців, але насправді його термін виявився набагато коротшим.