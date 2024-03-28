Шредер: Дружба з Путіним може сприяти закінченню війни

Колишній канцлер Німеччини вважає, що дружба з Путіним може принести користь. Він закликав ФРН і Францію ініціювати нову посередницьку місію.

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) "все ще може уявити", що його дружба з президентом Росії Володимиром Путіним могла б сприяти припиненню війни РФ проти України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, оприлюдненому в четвер, 28 березня.

"Ми багато років добре співпрацювали. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення за столом переговорів, я не бачу іншого шляху", - сказав Шредер.

На запитання, чому він, попри десятки тисяч убитих і воєнні злочини Росії в Україні, продовжує дружбу з Путіним, Шредер відповів: "Це правда, що це інший вимір".

При цьому він заявив, що вважає "абсолютно неправильним забувати всі ті позитивні моменти, які були в політичній взаємодії в минулому. "Це не мій стиль, я так не роблю", - сказав Шредер.

Посередницькі зусилля Ґергарда Шредера

У березні 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ексканцлер зустрівся в Стамбулі з тодішнім парламентарем, а нині міністром оборони України Рустемом Умеровим, а тоді попрямував до Москви для перемовин з Путіним, але його "місія" не увінчалась успіхом.

Тепер Шредер виступає за запуск нового посередництва на урядовому рівні. "Франція і Німеччина повинні взяти на себе ініціативу в цій справі. Очевидно, що війна не може закінчитися тотальною поразкою жодної зі сторін", - вважає він.

"Не лише підтримка України, а врегулювання конфлікту"

Шредер назвав "нісенітницею" припущення, що Путін може спровокувати ядерну війну або напасти на країну НАТО на східному фланзі. За його словами, щоб докорінно унеможливити такі сценарії та не нагнітати занепокоєння людей, треба серйозно думати не тільки про підтримку України, а й про "врегулювання конфлікту".

Шредер товаришує з Путіним ще з часів роботи канцлером ФРН (1998-2005 роки), а нині працює на газопровідні компанії Nord Stream, які перебувають переважно під російським контролем. Хоча він і назвав вторгнення Росії в Україну "фатальною помилкою", втім так і не відмежувався від Путіна. Через це керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) цурається його, але членства позбавити не змогло. Провідні представники більшості інших німецьких партій теж критикують позицію Шредера.

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