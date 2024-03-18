Шредер похвалив Шольца за відмову давати Taurus Україні

Відмова передати ЗСУ ракети Taurus - саме те, що слід робити Берліну, вважає колишній канцлер Німеччини й приятель Путіна. Німецька опозиція назвала підтримку Шредера доказом того, що Шольц - на хибному шляху.

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) підтримав нинішнього канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за його відмову передавати Україні далекобійні крилаті ракети повітряного базування Taurus.

"Гадаю, що Олаф Шольц робить те, чого я очікував би від канцлера Німеччини в цю хвилину", - заявив Шредер у понеділок, 18 березня, в коментарі інформаційній агенції dpa.

На запитання, чи волів би він бачити Шольца "канцлером миру", Шредер відповів: "Так, хотів би". І додав: "Якщо хтось як канцлер Німеччини прагне до миру, якщо когось називають "канцлером миру", хіба це погано?".

Шольц категорично відмовляється постачати Збройним силам України Taurus на будь-яких умовах, навіть в рамках так званого кругового обміну, коли Німеччина могла б теоретично передати ці ракети Великобританії, а та виділила б Україні більше ракет Storm Shadow.

Опозиція закликала Шольца до зміни курсу

Заступниця речника уряду ФРН Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann) відреагувала досить стримано на такі заяви колишнього канцлера й однопартійця Шольца. За її словами, вона не думає, що ці коментарі "якимось чином" вплинуть на Шольца: "Позиція федерального канцлера в питанні підтримки України дуже чітка".

Тим часом в опозиційній фракції ХДС/ХСС відреагували на коментарі Шредера, щоб закликати Шольца змінити курс у питанні щодо Taurus. "Отримати похвалу і підтримку від Ґергарда Шредера - доказ того, що він (Шольц) - на хибному шляху. Я б терміново переглянув це, і як федеральний канцлер я б дуже обурився такою похвалою", - заявив голова баварських консерваторів ХСС Маркус Зедер (Markus Söder). А член виконавчого комітету ХДС Єнс Шпан (Jens Spahn) зауважив: "Тому, хто має таких друзів і прихильників, як колишній канцлер і друг Путіна Ґергард Шредер, насправді не потрібні жодні політичні вороги".

Шредер не раз викликав хвилі обурення в німецькому суспільстві своїми резонансними заявами щодо причин війни Росії проти України. Він хизувався своїми приятельськими стосунками з президентом РФ Володимиром Путіним і впродовж багатьох років після виходу з німецької політики посідав керівні посади в наглядових радах російських державних паливно-енергетичних компаній, а також керував компанією, відповідальною за спорудження газогонів "Північний потік". Хоча згодом Шредер назвав війну Росії проти України "помилкою", він все одно заявив, що не збирається поривати товариські стосунки з Путіним.