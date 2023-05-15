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Ґергард Шредер, фото 8 грудня 2021 року
Ґергард ШредерФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Ексканцлер Німеччини Шредер залишиться членом СДПН - рішення

Павло Мильников
1 год. тому

Федеральна арбітражна комісія СДПН остаточно відхилила клопотання про виключення Шредера з партії за дружбу з Путіним. У процесі про членство ексканцлера в правлячій політичній силі Німеччини поставлена крапка.

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Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) збереже членство в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН).

Федеральна арбітражна комісія цієї правлячої зараз у Німеччині партії остаточно відхилила в понеділок, 15 травня, з формальних причин клопотання про виключення екглави уряду за дружбу з президентом РФ Володимиром Путіним і проросійські заяви на тлі війни Росії проти України. Тим самим процес вважається завершеним, зазначає німецьке інформаційне агентство dpa.

Розгляд про виключення Шредера з партії

У 2022 році 17 регіональних організацій СДПН ініціювали виключення Шредера з партії. Однак у серпні 2022-го спеціальна комісія першої інстанції дійшла висновку, що політик не порушував статуту політичної сили.

Тоді сім регіональних відділень соціал-демократів подали апеляцію, яку в березні відхилила окружна арбітражна комісія. "Не можна визначити з достатньою впевненістю", чи порушив Шредер статут СДПН або її принципи, та чи був винним у безчесному вчинку, пояснили в комісії.

Шредер очолював СДПН у 1999-2004 роках і обіймав посаду канцлера у 1998-2005 роках. Протягом багатьох років його критикували за роботу в російських державних компаніях і дружбу з Путіним.

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Шредер програв суд і позбувся довічного офісу

У травні 2022 року Шредера позбавили в Німеччині низки привілеїв.

У серпні того ж року він подав до суду на державу, протестуючи проти рішення бюджетного комітету Бундестагу закрити його офіс, але в травні ексканцлер програв суд. Шредер позбувся довічного офісу в Берліні, але досі зберігає за собою право на особисту охорону та пенсію.

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