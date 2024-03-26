Кулеба: Німеччину дратують питання про ракети Taurus

Зволікання партнерів із наданням Україні військової допомоги формує порочне коло, коли ЗСУ змушені відступати, а союзники ще більше сумніваються у доцільності надання нової підтримки, вважає Дмитро Кулеба.

Представники Німеччини дратуються щоразу, коли представники України коментують питання постачань далекобійних ракет Taurus, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Politico, оприлюдненому ввечері у понеділок, 25 березня.

"Кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus - Ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - сказав він.

Міністр також розкритикував зволікання із наданням військової допомоги іншими партнерами, зокрема США, які не можуть погодити виділення допомоги Україні на 60 мільярдів доларів від жовтня 2023 року. "Щоразу, коли я чую новий термін (надання допомоги - Ред.), я просто кажу: "Боже благослови Америку та Конгрес США", - зіронізував він.

Кулеба: Україна відступає, бо не отримує достатньо озброєнь

Хоча він відмовився коментувати інформацію про те, що США, начебто, закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах, Кулеба погодився із тезою про те, що подекуди виникає відчуття, що західні союзники хочуть, аби Україна воювала "однією рукою".

Він додав, що брак допомоги формує порочне коло: зброя затримується або постачається в недостатній кількості, союзники вказують, що Україна відступає і немає змоги перемогти, а як наслідок - починають сумніватися, чи варто надавати Києву нові озброєння, які можуть "змінити правила гри".

"Реальність, яку ви собі малюєте, є наслідком одного простого факту - що українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", - наголосив міністр.

"Дайте нам ті кляті Patriot"

Серед озброєнь, яких особливо бракує, як на фронті, так і для захисту важливих об'єктів, Кулеба, зокрема, назвав системи протиповітряної оборони. "Дайте нам ті кляті Patriot", - закликав він.

Міністр додав, що маючи достатньо зенітних ракетних комплексів Patriot, Україна могла б захистити не лише життя людей, а й економіку. Так само критичною наявність достатньої кількості ППО є і для фронту, зауважив він.

"Коли українські війська втрачають позиції, давайте подивимося, в чому причина. В тому, що Росія почала масово використовувати модернізовані керовані авіабомби", - пояснив він.

Ці бомби неможливо "заглушити", так само як і "втекти" від них, зауважив Кулеба. "Вони просто падають на голову і все руйнують. Таким чином ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому - збивати літаки з бомбами. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", - наголосив міністр.

"Європейці не звикли до ідеї війни"

Кулеба також привітав публічні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності розгортання в Україні західних сухопутних військ. Він зауважив, хоча Україна ніколи не просила про спрямування на свою територію європейських військових, лідери Європейського Союзу мають звикнути до думки, що такий день "може настати".

"Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це недбалість, яку європейці просто не можуть собі дозволити - як заради себе, так і заради своїх дітей", - похмуро зазначив він. "Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться", - наголосив міністр.