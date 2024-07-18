Безпекова угода України і Чехії: передусім - боєприпаси

Частина угоди присвячена співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси різних калібрів. Також передбачена можливість виробництва стрілецької зброї, легких озброєнь, важкої техніки, дронів.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами. Як повідомила пресслужба Офісу президента України, підписання документу відбулося у четвер, 18 липня, у Великобританії.

"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки", - повідомляє ОП.

Також угода передбачаэ, що Чехія й надалі допомагатиме Україні у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім цього, країни посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства, додали в ОП

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Додатково угода передбачає проведення спільної щорічної підготовки близько чотирьох тисяч українських захисників в межах місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

В угоді також зафіксовано, що Чеська Республіка також "чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО".

"З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни", - йдеться у повідомленні ОПУ.

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Відновлення Дніпра та області

Також в ОПУ повідомили, що співпраця країн у невійськовій сфері передбачає партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку регіону.

"Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги. Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні ОП.

Наразі Україна уклала вже 24 подібні безпекові угоди. Раніше були підписані документи з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Європейським Союзом, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.