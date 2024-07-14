Зеленський: Україна працює ще над трьома безпековими угодами

Нові безпекові угоди готуються із Чехією, Словенією та Ірландією, повідомив президент України Володимир Зеленський. Наразі Україна уклала вже 23 такі угоди з країнами-партнерами та ЄС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка безпековох угод зі ще трьома країнами - Чехією, Словенією та Ірландією. Про це він оголосив у неділю, 14 липня, у ранковому відеозверненні.

"Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами - будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду", - сказав він.

Україна уклала вже 23 безпекові угоди з партнерами

Нагадаємо, що безпекові угоди, на які вказує Зеленський - з Люксембургом та Румунією - були укладені на полях саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні. Безпекову угоду з Польщею Зеленський підписав з прем'єр-міністром цієї країни Дональдом Туском 8 липня у Варшаві.

Загалом Україна має вже 23 подібні угоди. Раніше були підписані документи з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Європейським Союзом, Естонією та Литвою.

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