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Зеленський: Україна працює ще над трьома безпековими угодами

Олександр Куницький
14 липня 2024 р.

Нові безпекові угоди готуються із Чехією, Словенією та Ірландією, повідомив президент України Володимир Зеленський. Наразі Україна уклала вже 23 такі угоди з країнами-партнерами та ЄС.

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка безпековох угод зі ще трьома країнами - Чехією, Словенією та Ірландією. Про це він оголосив у неділю, 14 липня, у ранковому відеозверненні.

"Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами - будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду", - сказав він.

Україна уклала вже 23 безпекові угоди з партнерами

Нагадаємо, що безпекові угоди, на які вказує Зеленський - з Люксембургом та Румунією - були укладені на полях саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні. Безпекову угоду з Польщею Зеленський підписав з прем'єр-міністром цієї країни Дональдом Туском 8 липня у Варшаві.

Загалом Україна має вже 23 подібні угоди. Раніше були підписані документи з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Європейським Союзом, Естонією та Литвою.

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