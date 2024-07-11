Безпекова угода з Румунією: Patriot і розмінування моря

Угода між Україною та Румунією передбачає співпрацю в розмінуванні Чорного моря, підготовку пілотів F-16 і передачу системи ППО Patriot. Її підписали Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс на полях саміту НАТО.

Президенти України Володимир Зеленський та Румунії Клаус Йоханніс уклали в четвер, 11 липня, на полях саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні, США, угоду про співробітництво в сфері безпеки, повідомила пресслужба українського президента.

Угода підтверджує плани щодо раніше анонсованої Румунією передачі Україні зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.

Також у ній зафіксований намір двох країн співпрацювати в питаннях розмінування Чорного моря, "включно з зусиллями щодо спільної боротьби з дрейфуючими морськими мінами". У контексті співпраці в Чорноморському регіоні акцентується необхідність посилити в ньому присутність НАТО. "Учасники виступатимуть за широку співпрацю між партнерами та членами Альянсу, зокрема шляхом сприяння ширшій присутності НАТО в Чорноморському регіоні", - йдеться в угоді.

Румунія також зобов'язується сприяти максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України та підтримувати її протягом строку дії угоди, що становить 10 років, "з тією ж динамікою, що й у 2022–2024 роках". На відміну від домовленостей з низкою інших країн, конкретні обсяги допомоги тут не вказані.

Крім того, Румунія зобов'язується підтримувати оборонну промисловість України та надалі сприяти підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на своїй території.

23 безпекові угоди

Безпекова угода з Румунією стала вже 23-ю для України.

Раніше були підписані такі ж документи з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Європейським Союзом, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.