У Румунії починається навчання українських пілотів на F-16

Навчання проходитиме у Європейському навчальному центрі F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів на схід від Бухареста.

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен у понеділок, 13 листопада, відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів на схід від Бухареста.

Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Компанія Lockheed - виробник F-16 - забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За оцінками,підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

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Україна очікує на F-16 в першій половині 2024 року

Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Так, Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі - це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни. Втім, ЗСУ отримають не всі з них, так як "невелика частина з них піде для навчання".

Також літаки Україні пообіцяли Данія - 19 одиниць, Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась. За оптимістичним сценарієм, Київ очікує отримати перші з цих літаків у першій половині 2024 року.