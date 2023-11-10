Війна РФ проти України: F-16 вже ближче до зони бойових дій

Якщо Україна хоче виграти битву проти російських загарбників, вона повинна мати панування в повітрі, як нещодавно відзначав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Цього тижня Україна зробила невеликий крок до цієї мети. П'ять винищувачів F-16 з Нідердландів тепер розміщено на авіабазі Baza Aeriană 86 Borcea.

Ця військова авіабаза на північ від міста Борча на південному сході Румунії розташована за дві з половиною години їзди від українського кордону. Українські пілоти невдовзі проходитимуть там підготовку під керівництвом румунських та інших інструкторів НАТО, розповідає в інтерв'ю DW румунський військовий експерт Каталін Піту. За оцінками Піту, навчання триватиме "від п'яти до дев'яти місяців, залежно від індивідуальних навичок кожного пілота".

Тренування пілотів у США та Румунії

Українські пілоти, які в майбутньому літатимуть на F-16, вже побували на тренуваннях у США, розповів нещодавно в інтерв'ю DW речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат. Зараз тренування має продовжуватися зовсім поруч з Україною. Разом з американською компанією Lockheed, яка виробляє F-16, ВПС Румунії створили "тренувальний центр у Борчі не лише для українських пілотів, але й для румунських пілотів та пілотів з інших країн", - пояснює Каталін Піту.

До березня Піту був генеральним військовим прокурором своєї країни. Високопоставлений військовий офіцер налаштований оптимістично перед другою суворою зимою війни, з якою зараз стикається народ України. "У найкращому випадку Україна зможе вийти переможцем з цієї війни з цим повітряним флотом, який спочатку складатиметься з 42 винищувачів F-16, та з протиповітряним озброєнням на землі, яке також надходить від НАТО", - впевнено підкреслює Піту. Україна, зазначає він, може оснастити винищувачі F-16 "широким спектром ракет" з арсеналу НАТО.

Українські пілоти тренуватимуться на літаках F-16 у Румунії Фото: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Мета: панування в небі навесні

Це дозволило би Україні відновити панування у повітряному просторі, про важливість чого нещодавно зазначав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті в британському журналі The Economist.

"Для того, щоб знайти вихід з позиційної війни, необхідно досягти переваги в повітрі", - пише Залужний. "Навіть сьогодні ворог все ще має значну перевагу в повітрі, що ускладнює просування наших військ" - і це є "одним з ключових факторів" застигання фронту, зазначає генерал. Вже на початку контрнаступу в травні українські солдати потрапили під шквальний вогонь російських гелікоптерів. Російські винищувачі обстрілювали українські міста і позиції ракетами з безпечної для них відстані.

До цього додаються мінні загородження, які Росія використовує для блокування лінії фронту, й проти цього українська армія ще не знайшла протидії. За оцінками, російські збройні сили встановили понад вісім мільйонів мін, переважно на півдні України. Це мінне поле історичних масштабів: воно дорівнює майже половині вибухових пристроїв, встановлених німецьким вермахтом у Північній Африці під час Другої світової війни під керівництвом німецького фельдмаршала Ервіна Роммеля. На північному заході Єгипту люди і сьогодні страждають від спадщини нацистського генерала: за оцінками, в землі там досі заховано 17,5 мільйона мін.

Якщо фронт залишається статичним, це є перевагою для Росії, оскільки Кремль досі ще має великі запаси боєприпасів, попри високі втрати, писав Залужний. Зокрема, постачання снарядів для російських збройних сил значно перевищує те, що має в арсеналі Україна. "Перехід війни в позиційну веде до її затягування і несе значні ризики як для українських збройних сил, так і для держави в цілому", - зазначив Залужний.

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Німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange) інтерпретує аналіз українського генерала насамперед як тривожний дзвінок для близько 50 західних країн, які підтримують Україну, включно з Німеччиною. Країна "потребує бойових літаків і безпілотників, засобів боротьби з російськими артилерійськими системами і кращої радіоелектронної боротьби, - каже експерт з питань Росії та України. - Чи буде затяжна позиційна війна, також залежить від того, що ми надамо і як швидко".

Плакат, що закликає вступати до Гвардії наступу Фото: David Allignon/Maxppp/picture alliance

Однак українській армії знову і знову вдається досягати також і успіхів. Нещодавно вона, очевидно, змогла знищити російський військовий корабель у Керчі. Повідомлялося, що зокрема й з цього крейсера обстрілювали ракетами українські міста.

Українські успіхи на Дніпрі

Крім того, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські збройні сили вже в жовтні здійснили успішні атаки "через річку Дніпро на східному (лівому) березі Херсонської області".

Очевидно, російським військам на цій південно-західній ділянці фронту не вдалося відбити наступ українців. Більше того, українська армія, очевидно, змогла перекинути "додатковий особовий склад і матеріал на позиції на східному березі". Російські позиції на цьому етапі менш розвинені. Після знищення греблі Каховської ГЕС Росія вивела звідти підрозділи для посилення центральної та східної частини фронту. Чи зможе Україна досягти тривалої переваги вздовж південної частини Дніпра, аналітикам ISW незрозуміло. Значна частина інформації ISW надходить від російських військових блогерів, і заяви про безпосередні події війни неможливо незалежним чином перевірити.

Румунський військовий експерт Каталін Піту переконаний, що "Україна звільнить всю свою територію, яка незаконно окупована агресором Росією". Збройні сили Румунії також роблять все можливе, щоб гарантувати безпечне транспортування винищувачів F-16 в Україну через кілька місяців. Це буде зроблено з "максимальною секретністю". Адже зрозуміло, що Росія прагнутиме атакувати літаки, оскільки вони є "справжньою загрозою", впевнений він.