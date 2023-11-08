НАТО вітає прогрес у процесі передачі ЗСУ винищувачів F-16

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг задоволений просуванням у процесі передачі Україні західних винищувачів. У середу, 8 листопада, він привітав той факт, що перші літаки F-16 із Нідерландів були доставлені в Румунію, де навчатимуться українські пілоти.

На спільній пресконференції з президенткою Угорщини Каталін Новак у Брюсселі він наголосив, що союзники продовжують надавати безпрецедентну підтримку Україні, яка захищається від російського вторгнення. Водночас Столтенберг попередив про небезпеку скорочення військової допомоги Україні.

На його переконання, російський президент Володимир Путін вважає, що має більше витримки, і що підтримка України Заходом колись припиниться. "Ми повинні довести йому, що він не має рації", - наголосив генсек Альянсу і додав, що це важливо як для виживання України, так і для безпеки країн НАТО.

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Нідерланди відправили п'ять F-16 до навчального центру Румунії

Напередодні Нідерланди переправили перші п'ять F-16 в Румунію, де незабаром відкриється тренувальний центр для підготовки льотчиків як з країн НАТО, так і з України.

Передбачається, що підготовка українських пілотів займе щонайменше шість місяців. Після цього Україні мають передати перші F-16. За оптимістичним сценарієм, це може статися у першій половині 2024 року.

Наразі передати ЗСУ винищувачі пообіцяли чотири країни. Так, Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі - це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни. Також літаки пообіцяли Данія - 19 одиниць, та Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась.

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