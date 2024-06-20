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Румунія вирішила передати Україні систему ППО Patriot

Валерій Сааков
20 червня 2024 р.

Румунці віддадуть один Patriot українцям, але з умовами до союзників. США тим часом планують перегляд замовлень на виготовлення ракет до ЗРК на користь України.

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Пускова установка системи ППО Patriot
ЗРК PatriotФото: picture alliance/AP/E. Hoshiko

Вища рада оборони Румунії ухвалила в четвер, 20 червня, рішення передати Україні один зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot, але за умови подальших переговорів із союзниками про його заміну на аналогічну систему протиповітряної оборони (ППО).

"Зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні через постійні й масовані удари Росії по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, та через регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, члени Ради вирішили передати Україні у тісній координації з членами (Північноатлантичного. - Ред.) Альянсу одну систему Patriot", - повідомляє сайт румунського президента.

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Тим часом британське ділове видання Financial Times із посиланням на свої джерела повідомило 20 червня про плани адміністрації президента США Джо Байдена зупинити всі відкриті замовлення на системи Patriot і ракети-перехоплювачі до них та перенаправити поставки в Україну, допоки не будуть покриті її оборонні потреби.

Раніше в Пентагоні не раз наголошували, що питання посилення ППО України залишається пріоритетом для США й інших партнерів України.

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